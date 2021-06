Les Ardentes auront bien lieu à Liège et non à Bruxelles en 2022

Il y avait conseil communal ce lundi soir à Liège. Et il y a notamment été question des Ardentes.

On le sait, le festival a de nouveau été annulé cet été en raison de la crise sanitaire. Mais où aura lieu la prochaine édition? C'était l'objet du débat.

Les Ardentes seront-elles organisées à Rocourt, après Coronmeuse? Ou à Bruxelles, où un nouvel événement avec concerts en plein air aura lieu cet été avec les Ardentes comme partenaire?

Pour la conseillère communale Vert Ardent Elena Chane-Alune, qui a interpellé les autorités communales hier soir, il y a eu trop de fausses notes dans la gestion de ce dossier: "Il faut que la Ville ait un minimum de garanties. Je pense que ça pourrait passer par exemple par une convention que l'on pourrait signer avec ses partenaires pour véritablement qu'ils puissent rester sur notre territoire. Ils avaient eux-mêmes évoqués, lors d'une conférence de presse, le fait qu'au moment où ils allaient quitter Coronmeuse, qu'ils allaient peut-être partir à Bruxelles. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de garantie, et je trouve cela inquiétant, surtout eu égard au montant qui est de 200.000 euros d'argent public en soutien à cette entreprise privée. Et ça, c'est aussi un autre point d'attention. Une entreprise privée à tous les droits, et notamment celui, avec la liberté d'entreprendre, d'aller nouer des partenariats ailleurs, et je trouve que c'est inquiétant. J'en veux plus finalement à la Ville de se mettre dans cette position qu'aux Ardentes qui, elles, jouent leur jeu, et c'est normal".

De son côté, le bourgmestre Willy Demeyer estime que la participation des Ardentes à une nouvelle manifestation à Bruxelles ne doit pas être perçue comme une menace. Quant aux organisateurs des Ardentes, ils affirment leur volonté d'organiser un festival l'année prochaine à Rocourt, d'autant que des frais ont déjà été engagés et que la programmation est déjà bien avancée.