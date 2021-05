Les Ardentes 2021 annulées "après des longues semaines d’angoisse et d’attente" pour l’organisateur

"Je suis certain que certains se réjouissent et je comprends… À partir du moment où on a un événement organisé après le 13 août, c’est très réjouissant de pouvoir le préparer. Mais bon voilà, je retiendrai quand même un point positif : on va pouvoir retravailler sur la salle du Relfektor et sur le festival de jazz au mois de septembre parce qu’on nous annonce des jauges jusqu’à 5.000 personnes à l’intérieur début septembre", relativise Fabrice Lamproye.

Les Ardentes de retour en 2022

"Il n’y a qu’une seule manière d’envisager Les Ardentes. Celle de la liberté, de l’anti-distance sociale. Celle d’une bulle de 40.000 personnes sous le soleil", expliquent les organisateurs. "C’est comme ça et pour cela que nous avons créé Les Ardentes il y a maintenant 15 ans. Et c’est aussi comme cela que nous entendons les poursuivre." Dès 2022, du coup.

Le festival devrait être de retour du 7 au 10 juillet 2022.