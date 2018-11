Les arbres hautes tiges pour préserver la biodiversité

Les arbres hautes tiges sont des variétés qui se font de plus en plus rares. C'est le cas notamment de toute une série de pommiers. Les amoureux de la nature se battent donc aujourd'hui pour les préserver.

Donner une nouvelle vie au verger 84 ans après

Dans le village de Roloux, près de Fexhe-le-Haut-Clocher, Fabienne Frisée est propriétaire d'un verger. Elle présente avec fierté un plan manuscrit des années 30 avec des arbres hautes tiges. On peut lire les noms de quelques anciennes variétés: Reinette de France, Double Philippe, Belle de Boskoop. C'est son grand-père qui a planté tous ces arbres. "Il y avait une cinquantaine d'arbres. On faisait du sirop principalement avec les fruits et c'était aussi pour la consommation (des tartes, ...), il y avait des cerisiers, des pruniers, donc des fruits que ma famille consommait et que j'ai consommés moi-même petite pendant des années. J'aimerais bien replanter la prairie en hautes tiges. J'ai des basses tiges dans mon jardin qui me donnent des fruits qui n'ont pas beaucoup de goût. Par contre, ceux-ci en hautes tiges étaient bien meilleurs" explique Fabienne Frisée.

Au verger conservatoire des "Amis de la Terre" à Soumagne

Le projet de Fabienne Frisée est tout à fait réalisable. A Soumagne, Didier Brick est gestionnaire d'un verger conservatoire qui s'étend sur une superficie de huit hectares. Le terrain appartient à Infrabel et ce sont des bénévoles des "Amis de la Terre" qui entretiennent le lieu. Ici, on peut trouver 100 variétés de pommiers différentes. Didier Brick explique: "Nous, aux "Amis de la Terre", c'est vraiment notre objectif, c'est de voir refleurir des vergers comme celui-là dans le but d'assurer une transition vers une société post pétrole parce que tout ce qui est produit localement ne nécessite pas de transport. Donc c'est moins de transport sur les routes, c'est aussi moins d'émission de CO2 et dans un contexte de réchauffement climatique, ce sont des pistes d'avenir".

Les anciennes variétés de pommes sont délicieuses et de plus en plus de consommateurs sont attirés par ces produits oubliés. "Dans l'après-guerre, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tourné vers l'agriculture industrielle. Donc, on a tout misé sur l'arbre fruitier basses tiges avec un maximum de rendement sans tenir compte de nos anciennes variétés, de leur diversité, de leur capacité à résister naturellement à la majorité des maladies. Donc, finalement, moi qui ai une quarantaine d'années, c'est la génération de mes parents qui ont aujourd'hui 60, 70 ans qui ont oublié nos variétés locales qui avaient été plantées par tous nos ancêtres"explique Didier Brick.

Ces arbres hautes tiges sont aussi d'excellents abris pour les oiseaux. Fabienne Frisée est également sensible à cet aspect. "Nous avons un nid avec des chouettes chevêches, depuis une dizaine d'années. Un nid qui se porte bien, donc on a régulièrement des nichées d'oiseaux qui se reproduisent ici et qui vont coloniser d'autres prairies où il y a encore quelques hautes tiges dans le village" dit-elle.

Les "Amis de la Terre" organisent régulièrement des formations destinées aux personnes qui s'intéressent à la création et à l'entretien de verger.