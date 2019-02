Les ambitions de l'hôpital de Verviers pour les prochaines années

59 millions, c'est le budget que souhaite obtenir l'hôpital de Verviers. Ce jeudi, l'équipe de direction et plusieurs membres du conseil d'administration de l'intercommunale sont allés plaider la cause du CHR auprès de la Région Wallonne et de l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité). Ils ne sont pas les seuls ... Plusieurs hôpitaux ont eux aussi préparé leurs dossiers : il s'agit de se partager un budget de près de deux milliards d'euros.

La priorité, explique Didier Nyssen, le président de l'intercommunale, ce sont les urgences. Un nouveau bâtiment est sorti de terre. mais il faut aménager l'intérieur et aussi réhabiliter les anciennes urgences, afin de créer un plateau moderne d'accueil d'urgences. Il y a avait déjà un préaccord pour ce dossier, précise Stéphane Lefebvre, le directeur de l'hôpital, mais il s'agit de finaliser l'ensemble, pour 5,8 millions. La mise en service de ce nouvel outil devrait avoir lieu en 2021. Les urgences du CHR accueillent chaque année 40.000 patients.

Une clinique de jour 2.0

Mais le gros des ambitions se porte sur la création d'un nouveau bâtiment destiné à l'hôpital de jour. C'est un budget important, ajoute Stéphane Lefebvre : près de 44 millions. Il faut moderniser l'hôpital face à cette évolution : des hospitalisations plus courtes, d'avantage de prises en charge ambulatoires, un nouvel encadrement des consultations. L'hôpital sollicite une subvention mais devra aussi mettre la main à la poche. Si le projet passe la rampe, le CHR devra investir 28% du budget.

Avec ces projets, le CHR compte bien confirmer son rôle de premier hôpital de l'arrondissement de Verviers. La Région Wallonne devrait valider les projets subventionnés avant les élections.