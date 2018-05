Les agriculteurs souvent pointés du doigt après les coulées de boue

Les jours se suivent et se ressemblent. Ce lundi encore, dans de nombreux foyers, l'heure est au nettoyage. C'est la conséquence des orages qui ont à nouveau frappé la province de Liège en particulier hier après-midi. De l'eau, beaucoup d'eau et de la boue, souvent venue des champs, ont envahi quelques rues. Des riverains accusent.

Ce dimanche en fin de journée, en quelques minutes à peine après un gros orage et de la grêle, de l’eau chargée de terre a dévalé dans les rues à Oreye. De la boue en provenance directe des cultures situées un peu plus haut. "C'était vraiment une vague qui est arrivée. C'est toujours la même chose, ça descend des campagnes là plus loin" explique un riverain. "Le problème, ce sont les terres qui descendent des champs là derrière et ils n'ont jamais rien fait de bien concret pour arrêter les coulées de boue dans la rue" ajoute une riveraine.

Dans les champs en question, l'agriculteur Bernard Lemestré y a planté de la chicorée et des betteraves il y a quelques semaines.

Il a fait bien attention à mélanger les cultures pour limiter le risque de coulées de boue en cas de forte pluie. "On ne met jamais toutes les cultures de printemps dans le même endroit pour justement empêcher ces coulées-là. Mais avec des quantités pareilles, on ne sait rien faire contre ça" explique-t-il.

Ce qui inquiète plus Bernard Lemestré, aujourd’hui, c’est la grêle qui s’est abattue sur ses terres. Une partie de sa récolte a été anéantie en quelques minutes à peine. "L'estimation des pertes, c'est difficile à dire. Je n'ai jamais connu le cas mais d'après certains collègues, ça peut être de 30 à 50%" dit-il.



Si les terres se trouvent à proximité d’un cours d’eau, les agriculteurs ont l’obligation de laisser une bande d’herbe pour retenir la terre. Mais ce n’était pas le cas dans un autre champ. De toute façon, pour José Derwa, agriculteur, quels que soient les efforts qu’ils entreprennent, les agriculteurs sont une cible facile en cas d’inondation. "C'est toujours de la faute des agriculteurs. Il y a même des gens qui ont pensé qu'on pourrait planter les betteraves, les chicorées et les pommes de terre dans l'autre sens. Ils n'ont pas pensé qu'il allait falloir les travailler. Ici, on les a pulvérisées dans l'autre sens pour ne pas que ça arrive. Regardez, c'est descendu. Comment voulez-vous qu'une plante comme ça, même plantée dans l'autre sens, retienne de la boue" dit-il.

Face à plus de 50 litres d’eau par mètre carré tombés en très peu de temps, les coulées d’eau et de boue étaient inévitables pour eux. Ce qui inquiète les agriculteurs, c’est la fréquence avec laquelle ces orages et ces épisodes de pluie intense se multiplient dans notre pays.

Les leçons tirées du passé

Certaines communes ont tiré les leçons du passé et fait des aménagements qui désormais protègent les habitations lors de pluies intenses. "Ce sont des solutions à trouver et à composer entre trois acteurs principaux du territoire: l'agriculteur et son champ, les riverains et la commune, qui sont souvent tous victimes" précise Arnaud Dewez, bioingénieur à la cellule Giser du SPW (Service Public de Wallonie). "Généralement, le sens des sillons dans les champs est une fausse piste de solution. La taille du champ est beaucoup plus importante par rapport à la culture que le sens dans lequel on le cultive. Ce qui est important, c'est la longueur du champ sur laquelle l'eau va ruisseler et va acquérir sa force érosive pour mettre en place une coulée de boue. A Ramillies par exemple, la commune a choisi une solution relativement temporaire qui va durer deux, trois ans. C'est un barrage perméable dont le but est de retenir la boue et de ne laisser passer que l'eau qui sera beaucoup plus facile à gérer par les fossés et les avaloirs" explique-t-il.

Une solution pour éviter les coulées de boue?

"Chaque commune choisit un peu au cas par cas des solutions qui lui conviennent. Ça peut être planter des haies, changer les pratiques agricoles en accord avec les agriculteurs, adapter les voiries, adapter les aménagements autour des maisons ..." explique Arnaud Dewez.

Peut-on sortir définitivement de ce problème épineux, peut-on éviter ces coulées de boue à répétition? Arnaud Dewez répond: "Au Service Public de Wallonie, nous sommes résolument optimistes par rapport à cela parce qu'on sent, d'une part, qu'au niveau de l'urbanisme, il y a des choses qui se mettent en place avec le nouveau code du développement territorial qui prend en compte ce phénomène d'inondation et qui va les gérer. Et d'autre part, au niveau de l'agriculture aussi, la profession prend les choses en charge".