Les agents du Ministère des Finances mènent une action de sensibilisation à Huy et à Liège

Des pommes et des tracts pour les contribuables. Ce matin, dans plusieurs villes du pays, à Huy et à Liège notamment, les agents du Ministère du Finances mènent une action de sensibilisation vers les citoyens venus remplir leur déclaration d'impôts. Selon le personnel des Finances, les contribuables vont subir de plein fouet les restrictions imposées par le gouvernement car dans le cadre du plan de restructuration baptisé " horizon 2018 ", il semble fort assombri, selon les syndicats.

10.000 postes ont été supprimés aux Finances, c’est 1 sur 3. De nombreuses antennes locales ont été fermées, les applications en ligne ne sont pas au point et l'accès téléphonique est difficile. " On voit encore des files devant le bureau des finances à Huy cette année. De nombreuses personnes viennent pour être aider. Il y a Tax-on-web, c’est vrai mais ces déclarations web, une grande partie est encore remplie par les agents, notamment pour ces personnes qui viennent se rendre dans les bureaux pour le moment. On veut pouvoir continuer à rendre ce service mais avec les restrictions du personnel, ça va être de plus en plus difficile " déplore Anne-Françoise Ensay, de la CGSP

Une action similaire est menée en ce moment devant la nouvelle tour des finances à Liège mais sans distribution de pommes cette fois.