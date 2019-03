Les agents de la Protection civile mènent des actions à Crisnée et Brasschaat

Les agents de la Protection civile mènent des actions dans les casernes de Crisnée et de Brasschaat ce jeudi afin de protester contre les horaires en vigueur depuis le 1er janvier, indique la CGSP. Conséquence de la réforme de la Protection civile, la nouvelle organisation n'offre aucune possibilité de formation, multiplie les déplacements et réduit les effectifs durant la nuit ainsi que les week-ends, dénonce le personnel. Les syndicats ont déposé un préavis de grève en front commun mercredi.

Le personnel de la Protection Civile a proposé au ministre de l'Intérieur Pieter De Crem un aménagement des horaires, mais la proposition a été refusée "sans motivation", déplore le font commun syndical. "Nous avons essayé le nouvel horaire depuis trois mois mais il n'y a aucune possibilité de formation et nous sommes trop peu nombreux la nuit et les week-ends", confirme Joëlle Brouillard (CGSP). "Nous avions déjà émis des réserves auprès du précédent gouvernement, nous espérions que le nouveau ministre de l'Intérieur serait plus compréhensif."

D'après les syndicats, l'ancien ministre de l'Intérieur Jan Jambon "a menti" en affirmant que la réforme n'aurait aucune conséquence sur la protection de la population "tout en diminuant de près de 40% les effectifs et en augmentant considérablement les distances d'intervention". "Ca ne fonctionne pas, le personnel est fatigué, on multiplie les déplacements", ajoute Joëlle Brouillard.

Les syndicats ont donc déposé un préavis de grève afin de couvrir les actions du personnel. Les agents de la Protection civile ont déjà manifesté leur mécontentement en début de semaine et se croisent à nouveau les bras ce jeudi. "Le personnel bloque l'entrée à Crisnée et la caserne de Brasschaat est en grève", détaille la syndicaliste de la CGSP. La Protection civile a par ailleurs décidé de ne pas participer à l'exercice européen "Quinteto" ce jeudi près de Verviers.