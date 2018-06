Les adjudications publiques de droits de chasse de la Région wallonne, ça se passe comment ?

Des séances d'adjudication publique de droits de chasse sont organisées ces jours-ci à la direction de Liège du DNF, le Département de la Nature et des Forêts de la Région wallonne. Cette dernière ne peut louer le droit de chasse dans les forêts qui lui appartiennent qu'en procédant à une adjudication publique par soumission. Les baux ainsi octroyés prennent cours le 1er juillet prochain, le plus souvent pour une durée de 9 ans. Après avoir rédigé les cahiers des charges et assuré la publicité de ces mises en location, le DNF reçoit les chasseurs intéressés et leurs offres au cours de ces séances publiques.

Qu’est-ce qu’une offre doit comporter pour être valable ?

Hervé Pierret, directeur du DNF de Liège explique : " il suffit de présenter une copie de sa carte d’identité et de son permis de chasse mais également un cautionnement. A ce lot sont liés un cahier général des charges et un cahier spécial des charges. "

Que trouve-t-on dans un cahier des charges ?

" Toutes les règles relatives à la procédure de l'adjudication : les modes de chasses autorisés, le nombre de chasseurs participants, les équipements et toute une série d’autres dispositions qui permettent des usages équilibrés de la forêt par tous les usagers " rapport le directeur du DNF de Liège

Des lots de deux hectares jusqu’à des massifs forestiers de 1.000 hectares et plus sont louables.