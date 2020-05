Les adaptations pour la sécurisation des cyclistes ont débuté à Verviers

Les travaux ont débuté à Verviers pour les premiers aménagements de sécurité visant à favoriser l’utilisation du vélo en cette période de déconfinement. Le traçage des premières bandes de circulation spécifiques aux vélos est en cours.

Comme l’explique l’échevin verviétois de la Mobilité, Alexandre Loffet, "C’est parti du constat que le flux de voitures est réduit et va certainement le rester jusqu’en septembre. Dans le même temps, la Première ministre le rappelle régulièrement, les bus ne doivent être utilisés qu’en cas d’urgence et il faut privilégier les alternatives. Or à Verviers, beaucoup de gens ne veulent pas prendre le vélo parce que ce n’est pas sécurisé, donc ce que nous voulons, ce sont des portions de voiries importants pour le vélo, les trottinettes et autres, qui soient sécurisées".

Différentes phases d’aménagements ont été prévues. La première concerne surtout le centre-ville – passé en zone 30- et les boulevards. C’est là que les premiers aménagements ont débuté. Ce qui est prévu, c’est que les voiries à quatre bandes se voient réduites à une bande dans chaque sens pour les voitures et une bande dans chaque sens pour la mobilité douce. Sur les voiries communales concernées, un sens unique sera mis en place et une bande sera ainsi libérée pour les modes doux. Sur d’autres voiries, une bande de circulation voiture pourra être maintenue dans chaque sens et une bande unique pour les vélos sera aménagée.