Les actes notariés restent possibles, même durant le confinement

Malgré le confinement, la vie ne s’arrête pas complètement et certains actes légaux importants continuent d’être possibles, même si c’est en s’adaptant. C’est le cas notamment des ventes et achats de maisons ou d’appartements.

Les notaires le reconnaissent, il y a beaucoup moins d’actes pour l’instant, mais ils se sont adaptés aux mesures de confinement et de distanciation sociale. Exemple.

Ce mercredi, à Saint-Georges-sur-Meuse, Giovanna Braida a reçu la visite de son notaire. Elle va vendre sa maison et à 82 ans, elle ne s’est pas laissé perturber par une vente en mode confinement : " Il n’y a pas de contact. Le notaire vient sur le seuil et je dois produire ma carte d’identité puis signer une procuration de vente. Il se mettra alors en contact avec le notaire de mes acheteurs. Et le 29 avril, on fera des deux côtés, par vidéoconférence, l’acte de vente de la maison proprement dit. Je trouve que c’est une manière facile et, vu les circonstances de confinement, qui arrange les deux parties ", témoigne Giovanna Braida.

Les notaires se sont donc adaptés et un changement législatif va les y aider : " Dans les études aujourd’hui, quand un acte doit être signé, il est généralement organisé soit avec une procuration, soit avec des signatures qui se font par exemple à des heures différentes dans la journée. L’autre mesure qui a été annoncée par le ministre il y a quelques jours permettra de signer en téléconférence avec sa carte d’identité électronique ou via un code itsme, signer par exemple une procuration au profit d’une autre personne pour une opération à intervenir ", explique Maître Renaud Grégoire, porte-parole de notaire.be.

Quant à Giovanna, elle ne pouvait plus attendre : elle doit avoir quitté sa maison pour le 15 mai.