Les abeilles de l'hôpital de la citadelle à la rencontre des patients

Elles ont élu domicile à l’hôpital de la citadelle, à Liège. Quelque 60.000 abeilles, réparties en deux ruches, installées à l’arrière du bâtiment. Aujourd’hui, patients et visiteurs étaient invités à rencontrer ces nouvelles pensionnaires.

De la blouse blanche à la combinaison d’apiculteur

Le projet est porté par quelques salariés de l’hôpital, comme Blaise Delhauteur, pharmacien et chef de service au CHR de la citadelle. " Je trouve que les abeilles, c’est un symbole de vie essentiel dans notre société ", s’enthousiasme-t-il. Et c’est sans hésiter que le pharmacien fait le lien entre sa profession et sa nouvelle passion. " Le pharmacien est curieux, il s’intéresse à tout ce qui touche à la nature. Et puis il y a beaucoup de produits dérivés du miel qui servent à faire des médicaments ou des remèdes plus doux. "

Des miels citadins plus riches et plus subtils

Chaque semaine, il participe à la formation donnée par Michel Danthinne, apiculteur professionnel. C’est lui qui est venu installer les ruches. Aujourd’hui, il accueille un groupe d’enfants et d’adolescents hospitalisés en pédiatrie. Le groupe se tient à bonne distance des ruches, manifestement effrayé. " On a souvent des réactions de peur ", relate l’apiculteur. A lui donc de rassurer les visiteurs. "Tout ce qui compte pour les abeilles, c’est de travailler tout le temps. Si on ne les menace pas, elles n’attaquent pas. Elles ne piquent que pour se défendre", assure-t-il.

Son objectif : implanter un maximum de ruches dans les entreprises et administrations. " Il y a beaucoup plus d’abeilles qu’on ne le pense dans les milieux urbanisés, dans les zonings notamment. On ne remarque pas toujours les ruches parce qu’elles ne sont pas si grandes. " L’intérêt d’installer des abeilles en ville ? " Les miels sont beaucoup plus riches qu’à la campagne où on a souvent des monocultures. En ville il y a des essences florales différentes. "

Quand habitants des villes et abeilles cohabitent

Autre vertu des ruchers citadins : la sensibilisation. " En mettant des abeilles en ville, on peut plus facilement les observer et se rendre compte qu’on peut tout à fait cohabiter avec des abeilles ", soutient Michel Danthinne.

Pour cette première année, les apiculteurs du CHR devraient récolter quelque 500 pots de miel qu’ils vendront au profit de la fondation du CHR.