Les 10 lieux naturels en Province de Liège à visiter absolument cet été - 20/07/2020 S’enfoncer dans la forêt, se laisser bercer par le clapotis d’une cascade, admirer faune et flore au détour des pâtures et des berges de la Province, pour une balade hors du temps. Cet été, on apprécie la Belgique autrement. Votre guide : Mathilde Warnier, rédactrice pour Boulettes Magazine. Elle épingle les dix plus belles balades à fouler, à la découverte des spots naturels méconnus de la région.