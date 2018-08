Léopold 7, une brasserie durable en plein coeur de Hesbaye

Ce matin démarre la production de la Timber, la bière la plus corsée de brasserie de Marsinne. La mission est aujourd'hui confiée à Florence Balaine, la plus jeune brasseuse de l'équipe. La jeune femme a été engagée dans la petite équipe de 6 personnes il y a quelques mois seulement après un stage d'un peu plus d'un an suite à une formation à l'IFAPME. La petite équipe se partage le travail en fonction des jours de brassage. Mais tout le monde connait par cœur les recettes des différents produits car il n'en existe que deux. Hormis quelques productions exceptionnelles, la brasserie se limite à la production de la Léopold 7 et de la Timber.

Un choix idéologique mais aussi écologique. Car pour éviter de devoir utiliser des détergents agressifs pour décoller les étiquettes, la brasserie a décidé d'imprimer les informations légales et de produits directement sur la bouteille. Les deux bières ont donc exactement la même composition, le même degré d'alcool,... Ce qui change uniquement c'est le caractère des deux bières.

Mais au delà de ses bouteilles sérigraphiées, la brasserie se veut durable dans l'ensemble de sa chaîne de production. Le grain vient par exemple uniquement de producteurs belges rémunérés à un prix décents. Des efforts ont été entrepris pour économiser un maximum d'énergie. Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit et les certificats verts générés reversés à des projets citoyens locaux. Des investissements qui pèsent sur la rentabilité de la petite entreprise. Elle peine tout juste aujourd'hui à atteindre le seuil de rentabilité six ans après sa création. Et la concurrence des autres petites brasseries artisanales qui naissent chaque année en Belgique est parfois rude.