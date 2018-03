Léon Lewalle condamné à six mois de prison et une amende de 12.000 euros

L'ancien dirigeant de la SMAP (devenue Ethias) Léon Lewalle (82 ans) a été condamné jeudi matin par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de six mois de prison et à une amende de 12.000 euros pour avoir blanchi des capitaux ainsi qu'avoir organisé son insolvabilité. Son épouse, sa fille et une société ont également été condamnées pour avoir organisé l'insolvabilité de Léon Lewalle mais elles ont bénéficié d'une simple déclaration de culpabilité.

Léon Lewalle avait été condamné en 2004 pour avoir détourné d'importantes sommes d'argent au détriment de la compagnie d'assurance. Avec d'autres prévenus, il était poursuivi pour avoir, entre 1997 et 2004, blanchi de l'argent qui aurait dû revenir à Ethias en réalisant notamment des investissements dans des sociétés luxembourgeoises.

De très nombreuses préventions étaient reprochées à Léon Lewalle et aux autres prévenus. Le tribunal a réalisé un "toilettage" parmi ces préventions. Tous les faits liés à une organisation criminelle n'ont pas été retenus. Deux prévenus ont été totalement acquittés. Deux autres ont bénéficié de la prescription des faits qui leur étaient reprochés.

Le tribunal a retenu contre Léon Lewalle le blanchiment d'une somme de 1.709.945 euros ainsi que l'organisation de son insolvabilité avec son épouse et sa fille en constituant une société dont sa fille était la gérante, et ce afin d'éviter qu'Ethias ne saisisse un immeuble.

Léon Lewalle a été condamné à une peine de six mois de prison et à une amende de 12.000 euros. Le tribunal a retenu contre lui la gravité des faits, l'importance des capitaux blanchis et son absence d'amendement ainsi que l'ancienneté des faits et son âge avancé pour fixer le taux de la peine.

Le préjudice réclamé par Ethias a été limité à un euro provisionnel.