Légionelle à l'établissement de défense sociale de Paifve : la bourgmestre réagit

Mercredi, à la suite de tests de qualité de l’eau, on a détecté une anomalie à l’établissement de défense sociale de Paifve. Il s’agit de présence de bactéries, de légionelles. Des bactéries qui ont la particularité de se développer dans l’eau stagnante, chaude généralement. Elles peuvent provoquer une affection respiratoire potentiellement grave : la légionellose.

Aucun cas n’a été signalé mais pour éviter tout problème, la direction a interdit les douches jusqu’à nouvel ordre.

L’établissement compte environ 200 personnes internées et 250 membres du personnel. Le risque sanitaire est bien réel. De nouvelles analyses sont en cours et les résultats attendus dans quelques jours.

Mise en demeure du Ministre

C’est la régie des bâtiments qui est responsable de l’infrastructure. C’est donc elle qui doit agir. La bourgmestre de Juprelle, territoire de la commune sur laquelle est établi le centre, s’est entretenue avec la direction de l’établissement pour connaître les causes éventuelles du problème : " il est apparu que deux pompes sont défectueuses, qu’elles doivent être réparées depuis plusieurs mois et elles ne l’ont pas été", explique Christine Servaes, " j’ai donc écrit à monsieur le ministre ayant la régie des bâtiments dans ses compétences. Je l’ai mis en demeure de résoudre le problème dans les plus brefs délais."