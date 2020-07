Le whisky belge "Belgian Owl" bientôt vendu aux États-Unis

Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Les bières belges séduisent le monde entier. Un whisky liégeois pourrait bientôt faire de même. Le "Belgian Owl", distillé à Fexhe-le-Haut-Clocher, sera bientôt commercialisé aux États-Unis. Le début d’une vaste conquête à laquelle Romain Masquelier, journaliste pour La Meuse Huy-Waremme, s’est intéressé.