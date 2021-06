"Le Wallonia" fait naufrage à Huy

Un bateau fait naufrage dans la Meuse, en plein cœur de Huy. Le Wallonia —c’est son nom — était utilisé pour des réceptions et des excursions touristiques. Les pompiers sont sur place pour sécuriser le site et tenter de sauver l’embarcation.

Ce vendredi matin, le bateau semblait stable. Des hommes-grenouilles doivent plonger pour s’assurer que l’arrière du bateau touche bien le fond. " Si c’est le cas, on pourra envisager de faire entrer un homme pour disposer des pompes. Si la rentrée d’eau est inférieure au débit de la pompe, on parviendra peut-être à le faire remonter et à colmater la rentrée d’eau ", indique le bourgmestre ff.

Le bateau appartient à un propriétaire privé. Et celui-ci en est convaincu : il s’agit d’un acte malveillant, d’un sabotage.

La circulation sur la Meuse, peut se poursuivre sans encombre.