Le vote des créanciers devrait permettre à Liberty Steel d’éviter la faillite

Ce mardi, les mille créanciers de la société LibertySteel ont été invités à approuver ou rejeter le plan de l’entreprise pour sortir de sa réorganisation judiciaire. Les résultats doivent encore être homologués par le tribunal. Mais selon nos informations, ils sont cinq cents à avoir voté. Il faut une double majorité : une majorité du nombre de suffrages, et une majorité du montant total de la dette qu’ils représentent. C’est le cas, à plus de nonante et à plus de quatre-vingts pour cent.

Le groupe a accumulé envers son personnel d’énormes arriérés de jours de congé à payer dans les délais prescrits par la loi. Ils bénéficient donc d’une relative priorité. Les fournisseurs et sous-traitants, en revanche, semblent plus réticents, notamment parce que certains, considérés comme "non stratégiques" à la poursuite des activités, vont devoir se contenter d’un cinquième de l’argent qu’ils réclament. Quelle forme peut prendre ce mécontentement ? C’est l’inconnue.

Ce n’est pas la seule incertitude, d’ailleurs : il reste à trouver de l’argent frais pour financer un accompagnement social aux nonante licenciements désormais acquis. Et surtout pour garantir enfin un avenir industriel à LibertySteel. C’est loin d’être acquis.