Le Voo Rire de Liège, du 19 au 25 octobre : la part belle aux jeunes talents

La 10e édition du festival international du rire de Liège, Voo Rire, se déroulera du 19 au 25 octobre. La programmation comporte des spectacles reportés de l’édition 2020, stoppée pat l’épidémie du Covid, et des nouveaux spectacles.

Les spectacles sont programmés dans diverses salles : du Forum de Liège au Théâtre Arlequin en passant par le Théâtre du Trocadéro, La Cité Miroir, le centre culturel Les Chiroux ou le Comédie Centrale. De nombreux artistes comme Jarry, Arnaud Tsamère, Olivier de Benoist, Viktor Vincent, Baptiste Lecaplain, Guillermo Guiz, GuiHome, Virginie Hocq, et d’autres sont à l’affiche.

Les jeunes talents à l’honneur

Le gala télévisé d’ouverture aura lieu le 19 octobre au Forum de Liège et sera 100% belge. Il sera présenté par Cécile Djunga et réunira des artistes reconnus et de jeunes talents belges.

Un second gala télévisé, présenté par Les Frères Taloche, est prévu le 20 octobre, toujours au Forum de Liège, pour les 10 ans du festival.

Un troisième gala, le 21 octobre au Forum de Liège, est dédié à la jeune génération qui s’est fait connaître sur les réseaux sociaux et leur donnera ainsi l’occasion de monter sur scène pour la première fois. "La plupart des jeunes humoristes de la nouvelle génération se lancent par le biais des réseaux sociaux, explique Bruno Taloche, l’organisateur. "Ce n’était pas le cas à nos débuts : on se lançait en scène et parfois en télévision. Aujourd’hui, les codes ont changé et ces jeunes humoristes sont là en nombre, et pour certains suivis par des millions de personnes. Et notre idée, avec la collaboration de Nicolas Lacroix qui, avant d’être un "tiktokeur" à succès, travaillait avec nous ; c’était d’être le premier festival à donner l’opportunité à ces jeunes de venir sur une scène et d’apprendre peut-être une partie de leur métier qu’ils ne connaissent pas encore. Et sur quelle scène, celle du Forum de Liège !".

Le Tremplin du rire, un concours qui s’adresse aux talents de moins de 18 ans et dirigé par Patrick Alen, et le concept Rire à domicile sont également au programme. En raison de la situation toujours incertaine au niveau du Covid-19, les organisateurs précisent que le festival aura lieu sur base des mesures qui résulteront du prochain Comité de concertation. De son côté, le bourgmestre de Liège a indiqué qu’un quota de places sera réservé pour des sinistrés des inondations de la mi-juillet.