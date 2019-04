Le vol des chevaux de Liège à Shanghai est retardé de quarante-huit heures

C'est un épisode inattendu dans le feuilleton Skeyes. Les sociétés liégeoises de logistique se plaignent amèrement, depuis des jours, des fermetures à répétition de l'espace aérien belge. Ce vendredi, la compagnie CAL a obtenu, sur requête unilatérale, une astreinte à charge de Skeyes, en cas de perturbation des vols de nuit.

Le motif invoqué -et retenu par le tribunal- c'est un "préjudice grave et irréparable", en l'occurrence la nécessité d'assurer, ce samedi, le transport d'une cinquantaine de chevaux pour l'épreuve chinoise d'un challenge d'équitation. Les animaux se trouvent actuellement à Aix-la-Chapelle, et ils auraient du arriver par la route à Bierset sur le coup de zéro heure, samedi. Mais leur venue est postposée: ils ne peuvent pas décoller dans l'immédiat, et ça n'a pas le moindre rapport avec le conflit social des aiguilleurs du ciel: des prélèvements sanguins ont révélé des paramètres qui ne permettent pas l'embarquement. Le problème est vétérinaire....

Aux dernières nouvelles, le départ des pur sang n'est toujours pas programmé pour la nuit de dimanche à lundi. Par ailleurs, l'aéroport n'a pas reçu de note officielle, qui laisse craindre une éventuelle défaillance de Skeyes dans l'avenir le plus immédiat. Mais si elle se produit, l'intervention en support du personnel d'une base allemande devrait suffire à assurer le trafic ordinaire de cette fin de weekend.