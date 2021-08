Le village de Sart orphelin de son épicerie: Jenny met la clé sous le paillasson après 61 ans

Chez Jenny, les clients se pressent comme depuis 61 ans. Comme si la fermeture n’était qu’un mirage. Pourtant, mardi soir, ce sera la fin de l’aventure. Les fidèles clients ont le cœur gros: "Ici, on était habitué, on connaissait l'endroit. Ça va faire un vide. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas!" regrette un client.

Dans l’épicerie, les fruits côtoyaient les conserves qui côtoyaient les pâtes, elles-mêmes jouxtant les produits d’hygiène et la papeterie. La présentation n’était pas le point fort, mais le client y trouvait son compte: "Jenny, on pouvait lui demander ce qu'on voulait, et on trouvait tout, et si on ne le trouvait pas tout de suite, elle nous le trouvait un ou deux jours après".

Tout Jalhay venait chez Jenny, même des touristes s’y arrêtaient, mais c’est évidemment à Sart que la fermeture est la plus douloureuse: "Il y a 50-60 ans que je viens. Nous avons connu toute sa vie. C'est un peu l'âme de Sart qui s'en va. Elle a donné beaucoup d'elle-même".

A sa caisse, Jenny reste active et sereine jusqu'au bout