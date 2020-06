Le vétérinaire liégeois Marcel Renard reçoit le prix de la fédération des vétérinaires francophones

Marcel Renard, vétérinaire à Seraing, a reçu le prix de la fédération des vétérinaires francophones. Un prix qu'il a reçu à Lyon. Nous l'avons contacté ce matin.

Le français avant toute chose

"Pour moi, ce prix récompense un vétérinaire qui s'est démarqué durant sa profession" explique Marcel Renard. "La fédération des associations francophones des vétérinaires pour animaux de compagnie est une association qui fait la promotion de la formation continue en langue française. C'est important parce que la francophonie est quand même un point important d'un point de vue culturel. Et puis on a aussi toute une série de pays en voie de développement qui méritent également de pouvoir profiter de ces formations en français plutôt qu'en anglais. C'est notre core business, le français avant toute chose".

Des aides pour les vétérinaires étrangers

Cette fédération aide également pas mal de vétérinaires à l'étranger, là où des besoins sont plus criants que chez nous. Marcel Renard: "C'est un fait qu'au niveau de la médecine vétérinaire en animaux de compagnie dans des pays en voie de développement, en Afrique essentiellement, on en est encore aux balbutiements, et ça nous importait quand même d'apporter toute cette série d'éléments, d'autant plus qu'il y a quand même des maladies contagieuses, on en parle assez souvent -notamment la rage-, qui est un élément important et qui mérite quand même que les médecins vétérinaires pour animaux de compagnie aident nos confrères africains dans ce domaine".

Un dispensaire à Seraing pour les propriétaires d'animaux défavorisés

Chez nous, vous avez également mis en place le dispensaire vétérinaire de Seraing, avec la fondation Prince Laurent. Un dispensaire important pour tous les propriétaires d'animaux défavorisés: "Il faut bien se rendre compte que l'animal de compagnie est un substitut quasi psychologique auprès de l'humain et aider ces gens qui n'ont pas toujours les moyens d'aller chez le vétérinaire est pour moi important. Le côté social de l'animal et de l'humain est un lien important et il fallait qu'on soit présent à ce niveau-là".

Durant le confinement, nous avons pu continuer à pratiquer notre métier

Durant le confinement, les vétérinaires ont pu continuer à pratiquer. Les animaux ont donc pu continuer à recevoir des soins, presque comme d'habitude, comme l'a constaté le vétérinaire: "Le médecin-vétérinaire ne s'est jamais confiné, il n'y a pas eu d'ordre de confinement. Nous avons donc pu continuer à pratiquer notre métier. On ne pouvait pas laisser toute une série de malades sur le côté. Certains, c'est vrai, ont reporté des vaccinations, des opérations de convenance, peut-être ayant peur également des risques de contamination. Mais je ne peux pas dire que c'était vraiment flagrant".