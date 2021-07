Le verviétois Jean-François Istasse, ancien président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est décédé

L’ancien président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ancien échevin et éphémère bourgmestre de Verviers Jean-François Istasse est décédé dimanche des suites d’une longue maladie. Le socialiste était âgé de 70 ans.

Né à Uccle, ce diplômé en droit et en management public a mené une longue carrière politique qui a débuté en 1977 avec son élection comme conseiller communal à Verviers. Un conseil local qu’il n’a jamais quitté depuis. Il a également été échevin à plusieurs reprises dans l’ancienne cité lainière, mais aussi député wallon et à la Communauté française durant près de 20 ans, sénateur durant 9 ans et a présidé le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles entre 2004 et 2009.

Plus récemment, il a rempli les fonctions de bourgmestre de la Ville de Verviers durant deux semaines. C’était dans le cadre de la crise politique traversée par la ville. Nommé bourgmestre le 21 septembre 2020, sa nomination avait été suspendue par le Conseil d’Etat pour vice de forme.

Jean-François Istasse était aussi considéré comme un des principaux acteurs du dossier de restauration du Grand Théâtre de Verviers. L’homme était aussi un passionné d’Egypte ancienne et du Japon.