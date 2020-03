Le tunnel de Dalhem en fin de restauration mais son inauguration est reportée

A Dalhem, le tunnel de l’ancienne ligne de chemin de fer vicinal s’apprête à retrouver une deuxième vie. Sa restauration est en passe de se terminer et il aurait dû être inauguré festivement le 28 mars. Une inauguration toutefois reportée pour cause de coronavirus. Il n’empêche que la restauration est d’importance et permettre de donner au site une vocation touristique pour assurer le lien entre Blegny-Mine et Mortroux, où il faisait office de chaînon manquant.

" C’est un tunnel qui reliait d’abord Liège jusque Fourons et qui avait donc une vocation économique. Une vocation touristique ensuite aussi avec une ligne plus courte de Blegny Mine à Fourons. Malheureusement, le tunnel a dû être fermé suite à un drame il y a une vingtaine d’années. Maintenant, l’objectif est de pouvoir le réhabiliter pour retrouver une vocation de mobilité douce, donc principalement piétonne, cycliste ou pour les cavaliers ", explique Arnaud Dewez, bourgmestre de Dalhem.

" Ça a demandé pas mal de travaux parce que la voûte était à certains endroits assez abîmée, et puis il y a un pont qui traverse la Berwinne avant de rejoindre le tunnel d’un côté, et il a fallu refaire ce pont aussi. Dans la mesure du possible, on a essayé de maintenir le tunnel à l’identique ", précise-t-il encore.