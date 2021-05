Le tunnel de Cointe sera fermé du 13 au 17 mai pour travaux : "C'est exceptionnel"

Un automobiliste averti en vaut deux bloqués dans les embouteillages : à partir de jeudi matin et durant le long du week-end de l’ascension, une partie de la liaison E25-E40 sera totalement fermée à la circulation.

Une fermeture complète pendant quatre jours et quatre nuits, dès jeudi 13 mai à 10h jusqu’à lundi 17 mai à 6h du matin. La circulation sera fermée entre les échangeurs "Avroy/Laveu" et celui des "Grosses-Battes', et ce uniquement en direction du Luxembourg.

Des déviations seront mises en place via l’A604.

Un dispositif rare

Habituellement, il s’agit de travaux d’entretien effectués de nuit tous les trimestres. Cette fois, les opérations sont trop importantes et il est impossible d’interrompre le chantier durant la journée, comme l’explique Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico, société qui gère cette liaison autoroutière : "C’est exceptionnel puisqu’il s’agit d’opérations qui durent plusieurs jours d’affilée. Il était impossible de les réaliser de nuit en rouvrant le trafic en journée donc nous devions fermer la liaison pendant plusieurs jours d’affilée dans un sens vers le Luxembourg."

Plusieurs opérations seront réalisées

"La principale opération consistera à remplacer un joint de dilatation sur le pont du pays de Liège. Nous allons profiter de cette fermeture pour réaliser toute une série d’opérations, comme par exemple réparer localement le béton armé continu dans le tunnel de Cointe ou de Kinkempois", détaille la porte-parole.

Cette liaison autoroutière constitue un axe essentiel de la traversée de Liège. Pas moins de 75.000 véhicules y circulent chaque jour.