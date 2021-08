Le tunnel de Cointe (liaison E25-E40) sera rouvert mi-octobre sur toute sa longueur

Le tunnel sous Cointe pourra être rouvert à la mi-octobre, sur toute sa longueur, mais avec des conditions de circulation restreintes, c'est ce qu'annonce ce mercredi la Sofico, gestionnaire de l'infrastructure.

Actuellement, seule la portion à partir du Val Benoît vers l'E40 est accessible. Le segment compris entre l'échangeur Angleur/Grosses Battes/Belle Ile et le Val Benoit/Seraing lui est toujours fermé et ne sera donc pas rendu à la circulation avant plusieurs semaines. A partir de la mi-octobre, la circulation pourra reprendre mais à vitesse limitée et probablement un nombre de bandes réduit.

L'infrastructure avait été complètement inondée à la mi-juillet.