Le Trinkhall est nominé pour un prix européen d'architecture

Les "eumies awards" sont décernés à l’initiative de la Commission européenne, à la fois pour saluer les meilleures réalisations de l’architecture contemporaine, et les efforts des métropoles en faveur du développement durable. Les récompenses sont attribuées tous les deux ans, et l’édition de l’année prochaine commence à se préparer. La présélection compte plus de quatre cents immeubles, répartis dans une quarantaine de pays et près de trois cents villes, mais c’est déjà remarquable de figurer dans cette liste.

Le TrinkHall a été retenu, parce qu’il s’agit de la transformation, la métabolisation de l’ancien bâtiment du début des années soixante, qui a été comme mis sous cloche d’une enveloppe en polycarbonate, non pas transparente mais translucide. Cette peau sert d’isolation thermique, et qui permet, à l’intérieur, des espaces d’exposition lumineux. L’élément le plus spectaculaire, qui devient un repère dans la cité, c’est une rotonde, à l’étage, posée sur un pilier de béton. Le musée d’art différencié se complète d’un espace de brasserie d’insertion professionnelle, et, sous cet angle, correspond donc doublement aux critères sociaux du prix.