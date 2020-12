Le Trilogiport de Liège accueille son premier train de marchandises en provenance de Chine

Ce premier convoi est une étape importante en matière de logistique pour toute la région liégeoise. Il a quitté la ville de Yiwa en Chine le 18 novembre, pour arriver sur les quais liégeois ce 8 décembre, soit vingt jours plus tard. Cette liaison concrétise la connexion du port autonome de Liège au reste du réseau ferroviaire mondial. Il mérite désormais son nom de Trilogiport puisqu’il est à présent réellement trimodal : le rail, l’eau et la route.

Transport durable

Les 41 conteneurs en provenance de Yiwu, base importante de l’e-commerce en Chine, ont transporté une multitude de marchandises. "Dans le train qui est arrivé au trilogiport, on y trouve du textile, de l’e-commerce, du hi-fi ou encore des pièces détachées, à destination de plusieurs pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne ou le Royaume-Unis", énumère Emile-Louis Bertrand, directeur général du port autonome de Liège. Mais quel est l’intérêt d’acheminer ces marchandises par voie ferroviaire plutôt que via l’aéroport de Bierset ? "L’intérêt, c’est que ce transport est conforme au développement durable, ne pollue pas autant et peut transporter des masses très importantes, justifie-t-il. Pour parcourir plus de 10.000 kilomètres, c’est moins cher que l’avion et moins polluant."