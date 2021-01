Le tribunal prononce la faillite d'Actif Industries, une tôlerie de précision

La société Actif Industries a longtemps été un atelier de découpe et de pliage d’aciers, dans l’orbite de la poêlerie Bodart & Gonay. Installée d’abord aux Hauts-Sarts, puis plus récemment aux Plénesses, elle s’est au fil du temps, transformée en une tôlerie de haute précision, dont les performances sont appréciées dans l’aéronautique et l’industrie de l’armement. Voici quatre ans, elle a participé à une première restructuration, et, avec le soutien du groupe de redéploiement Noshaq, elle s’est orientée vers de la sous-traitance dans le secteur de la défense, notamment pour John Cockerill. Mais le management s’est peut-être reposé sur ses lauriers, et les recherches de diversification n’ont pas vraiment permis d’étoffer le carnet de commandes. Le retrait du client principal, acté l’an dernier, a laissé la firme dans une situation catastrophique. Voici trois mois, une procédure de réorganisation judiciaire a été lancée, mais elle n’a pas dégagé de perspective concrète de relance. Le dépôt de bilan est devenu inévitable.

Dans l’immédiat, c’est une trentaine d’emplois perdus. Mais cette faillite suit de quelques semaines la déconfiture de la société Britte. C’est tout un tissu de compétences dans la mécanique de pointe qui semble s’effilocher, sans susciter de réactions, apparemment, des responsables de l’économie wallonne.