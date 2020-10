Le tribunal correctionnel de Liège étudie les rapports entre droit de grève et blocage d'autoroute.

Pour la FGTB, c’est un "débordement"

Vu le nombre de prévenus, et pour respecter les distances sanitaires, c'est dans la solennité de la salle d'assises que le procès s'est tenu - © Michel Gretry

Deux thèses se sont affrontées à l’audience de ce lundi, tenue exceptionnellement dans la salle de la cour d’assises. Pour l’accusation, c’est une action concertée, planifiée, savamment organisée. La procureur du roi s’appuie sur l’interrogatoire d’un militant qui évoque l’hypothèse d’un ralentissement du trafic par des voitures de syndicalistes, pour que des manifestants puissent monter sur le viaduc. Mais le seul témoin objectif contredit cette lecture du dossier. C’est le premier camionneur bloqué. Il explique que c’est un chantier en cours qui a réduit la vitesse des véhicules, ce qui a permis l’envahissement. Il situe les évènements à cinq heures trente très précises. Ce qui paradoxalement innocente la plupart des prévenus, qui peuvent prouver qu’ils sont arrivés et qu’elles sont arrivées plus tard. Or, selon le Code pénal, l’infraction est dite "instantanée": seules les personnes présentes au moment du début du piquet doivent en répondre.