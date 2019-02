Le travail va reprendre à l'entreprise Mecamold à Herstal

Fin du long conflit social à l'entreprise Mecamold, aux Hauts-Sarts à Herstal. Le travail reprendra lundi à 7H.

La grève avec occupation de l'usine avait débuté le 20 novembre dernier, alors que se déroulaient depuis septembre des négociations sur un plan de licenciement collectif.

Mecamold fabrique des moules de pneus. Ancienne fililale de Brigestone, elle a été reprise en mai 2018 par le groupe Keravalon. Dans la foulée, ce dernier a annoncé un plan de restructuration avec licenciement de 40% des 138 travailleurs.

En décembre, la CNE a accepté un plan social prévoyant notamment 44 licenciements. Mais la FGTB a poursuivi le bras de fer. Le 31 janvier, elle a fini par accepter les ultimes propositions de la direction avec diverses améliorations, dont une nouvelle réduction du nombre de licenciements. Les conventions collectives de travail ont été signées ce vendredi matin. Antonio Fanara, secrétaire régional de la FGTB Métal: " Ces conventions ont permis de finaliser un très, très long combat. Je tiens à relever la résistance et la solidarité que les travailleurs ont eus pendant ces plus de deux mois de grève. Résistance, solidarité et détermination font en sorte que nous avons revu à 50% les pertes d'emplois. Dans un premier temps, c'étaient plus de 70 personnes qui devaient quitter l'entreprise - en incluant les grands malades - aujourd'hui, c'est 35 emplois qui passent à la trappe. Ceux qui partiront auront leur dû légal. Il va de soi aussi qu'une réalité extra-légale a été mise sur la table. Pour ceux qui restent, nous verrons maintenant comment Keravalon fera en sorte de rendre pérenne cette entreprise. Ils ont du travail pour Bridgestone. Maintenant la balle est dans le camp de Keravalon."