Le travail de médiation en milieu hospitalier mis à mal par la crise sanitaire

Interventions non urgentes postposées, accompagnements interdits ou visites restreintes...les décisions liées à la crise sanitaire ont des répercussions entre les patients et les professionnels de la santé. Caroline Doppagne est la médiatrice du CHU de Liège depuis plus de 15 ans. Elle gère des dossiers de plaintes de patients chaque jour. Constat: la crise du coronavirus a exacerbé les tensions et créé plus de nervosité et d'impatience. " Je remarque une différence dans l'intensité avec laquelle le patient ou son entourage me transmet un message" dit-elle" on est plus vite dans la colère, on sent plus vite la tension car le patient veut avoir des réponses ou des explications tout de suite. Or, un dossier de médiation nécessite une procédure. Ça ne se gère pas en répondant simplement à un mail".

Sous le coup de l'émotion, les réactions sont le plus souvent impulsives. La médiation doit permettre d'apaiser les tensions. " Ça permet aussi à la personne qui vient exprimer sa plainte, de prendre conscience de la charge émotionnelle que comporte le message qu'elle a d'abord transmit à chaud. Il arrive qu'elle s'excuse car elle se rend bien compte que la situation que nous vivons actuellement est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour les patients et pour les prestataires de soins. Et il n'est jamais facile pour ces derniers, de faire l'objet d'une plainte". Et n'est pas médiateur qui veut. " Le rôle du médiateur est d'être le réceptacle de la nervosité des personnes qui viennent vers nous et d'apaiser cette nervosité. Donc, il s'agit d'être assez serein pour pouvoir être à l'écoute" ajoute encore Caroline Doppagne.

Seule médiatrice au CHU de Liège, Caroline Doppagne gère environ 500 dossiers par an.