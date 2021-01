Le tram vers Herstal et Seraing ? Le gouvernement wallon commence à dire oui

Ce n’est encore qu’une ébauche, mais la première mouture du plan wallon de relance, financé par le fonds européen de résilience, intègre les extensions du tram vers Herstal et Jemeppe. Jusqu’ici, le tracé en construction se contente de relier Coronmeuse à Sclessin. L’enveloppe, validée ce vendredi en première lecture par les ministres socialistes, libéraux et écologiste, est évaluée à 105 millions. C’est beaucoup, mais ça reste inférieur d’un tiers aux dernières estimations les plus récentes pour mener de front le chantier des deux prolongements de ligne.

Et par ailleurs, la totalité des dossiers retenus, actuellement, dépasse la part dont la région est assurée de disposer, dans la répartition sur laquelle le gouvernement fédéral s’est accordé avec les autres niveaux de pouvoir. Et pas d’un peu : un petit demi-milliard. Autant dire que la décision est loin d’être acquise…