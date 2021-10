Le tram à Liège ? "Déjà" 6820 mètres de rails ont été posés

Alors que les automobilistes liégeois sont nombreux à pester contre les lenteurs du chantier tentaculaire du tram, et des embarras de trafic qu’il provoque, les travaux avancent. Et c’est principalement au nord du tracé que les choses bougent de façon visible, presque quotidiennement.

Au total, à ce jour, les ouvriers de Colas ont posé très précisément 6820 mètres de rails. C’est-à-dire 3410 mètres de voies. C’est actuellement du côté de Coronmeuse que l’avancée est la plus rapide, sur des caissons en béton destinés à être enherbés. C’est sur ce tronçon, le plus proche du dépôt de Droixhe, que les premiers essais vont se dérouler avant la mise en service, trois mois pour tester l’infrastructure et le matériel, plus deux mois "à blanc", sans voyageurs. Mais peut-être qu’une mise en démonstration pourrait intervenir au printemps.

Et ce n’est pas tout : d'autres préparatifs, peut-être moins spectaculaires mais non moins essentiels, progressent ; voici une semaine, un "salon des métiers du tram" a été organisé pour les travailleurs du groupe TEC, qui ont pu se familiariser, au centre de maintenance, avec l’évolution de leur boulot, puisqu’ils vont devenir à la fois chauffeur de bus et conducteurs de tram.