Le traditionnel Laetare Sart Tiège est de retour le dimanche 24 mars

A Tiège et Sart, cela fait plusieurs mois que, dans l’ombre, des bénévoles passent leur soirée à fabriquer à la main les dizaines de milliers de roses en papier qui décoreront les chars. Dès la livraison des rondelles en papier de soie, matière première des fleurs, le rituel commence. Manon Ahn, jeune carnavaliste de Tiège, explique la méthode : " On va compter huit feuilles. Ensuite, on va les piquer avec un fer qui est déjà prédécoupé. Et puis, on va les monter et les froisser. Après, on va tourner à l'arrière pour faire un petit nœud. Pour finir, on ouvre la fleur. Quand on est habitué, ça prend 1 minute par fleur".



Quand on connait le nombre de fleurs nécessaires pour décorer un char, on imagine l’ampleur du travail. L'organisateur du cortège de Tiège, Pol Renard, tente une évaluation : "On a une moyenne de 20.000 fleurs par char et on a 17 chars. Cela fait presque 350.000 fleurs en tout".

Et en face, à Sart, davantage encore, car le cortège comptera plus de chars. "Cette année nous avons 27 chars et en moyenne un char compte 15.000 fleurs", explique Adrien Dauvister pour la Jeunesse Sartoise.

En tout, c’est donc 7 à 800.000 fleurs de papier qui seront piquées sur les chars. Beaucoup de travail en amont pour une vision éphémère, mais tout Sartois et Tiégeois en font une fierté.

Pour dimanche, chacun est évidemment persuadé qu’il présentera un cortège plus chatoyant que l’autre. Lorsque les deux cortèges se croiseront sur la nationale qui relie les deux villages, les petites moqueries bon enfant ne manqueront pas d’être lancées.