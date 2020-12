Le traditionnel Bethléem Verviétois sera diffusé sur internet, coronavirus oblige

Pour la première fois depuis 1962, le public ne pourra pas assister au traditionnel Bethléem Verviétois au moment de Noël en raison de la crise sanitaire. Les caves du Musée d'Archéologie et de Folklore sont en effet trop exigües pour garantir la distanciation sociale.

Mais le spectacle qui relate la Nativité avec des textes et chansons d'antan en wallon sera tout de même visible dans une vidéo qui va bientôt circuler sur plusieurs canaux. Carla Zurstrassen, animatrice aux Musées de Verviers: "C'est une tradition populaire de Noël à Verviers. On s'est donc dit qu'il fallait le faire vivre à tout prix, et le film était vraiment la meilleure des solutions. Nous avons fait appel à une société de production qui a filmé le spectacle du Bethléem avec les textes en wallon et les chants en wallon. Donc le public va vraiment retrouver l'ambiance du Bethléem comme il l'a connait. Bien entendu, on n'a pas manqué de donner un petit mot d'explication sur ce que le public va voir".