Le tracé du futur téléphérique liégeois se dessine… à la hussarde

Le gouvernement wallon a mis à la disposition de la ville une enveloppe de plusieurs dizaines de millions pour l’élaboration d’une "politique intégrée". Les dossiers doivent être rentrés pour la mi-septembre, et c’est donc dans une certaine urgence qu’une liste de projets a été dressée. Surprise : une somme de trois millions est mentionnée, pour la démolition d’une aile de l’îlot Saint-Georges, un bâtiment qui abrite plusieurs services administratifs. L’immeuble n’est pas vieux, mais il doit céder la place au futur téléphérique vers la Citadelle, plus précisément à la station-aval, à implanter sur l’esplanade. Il faut donc "dégager" l’un des côtés, le long de Feronstrée, pour le passage des câbles et des cabines.

Au départ, il avait été envisagé un tracé au départ de Saint-Léonard, pour se connecter avec le double sens du tram, ou au départ de Vivegnis, pour une intermodalité avec le rail. Mais depuis lors, un consultant a préconisé une ligne plus touristique, pour relier le cœur historique de la cité ardente aux coteaux. C’est donc cette option qui est désormais très clairement retenue. Sans véritable débat démocratique, ce que déplore le groupe Vega. Et sans garantie sur le financement global du téléphérique.