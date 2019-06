Le Theutois Jacques Dochamps sort un livre sur sa rencontre avec un peuple amérindien

C'est un de nos anciens collègues à la RTBF: le réalisateur theutois Jacques Dochamps a publié un ouvrage intitulé "Les Perruches du Soleil", un livre où il raconte un voyage en Équateur, et surtout sa rencontre avec un peuple amérindien "les Sarayaku", qui ont lutté avec succès contre les invasions des sociétés pétrolières sur leur territoire.

Pour Jacques Dochamps, la découverte du peuple Sarayaku, niché au cœur de la forêt amazonienne d’Équateur, tient un peu du hasard: "C'est ça qui est incroyable. Je rencontre mon ami José à Liège. A ce moment-là, il a 25 ou 26 ans. Nous sommes en 93. Il a épousé Sabine, une Verviétoise. C'est un couple mixte, belgo-amazonien, et c'est ce couple qui va être un pont entre nos deux mondes. Et c'est ce pont que je vais franchir".

Le contact avec le peuple Sarayaku est noué, et en 2003, lors d’un reportage en Équateur pour la RTBF, Jacques Dochamps rend visite au peuple de son ami José et découvre son combat contre de grandes sociétés soucieuses d’exploiter le pétrole dont regorge le sol: "J'ai vu comment ils luttaient. Et à ma grande stupéfaction, et bien ils gagnent. Ça fait trente ans qu'ils gagnent contre les pétroliers. Et j'ai voulu comprendre pourquoi".

Ce peuple peut aider l'Occident

L’ouvrage tient du roman et du documentaire: il relate cette longue amitié entre Jacques et José, mais aussi l’incroyable destin de ce peuple ignoré, victorieux dans sa lutte contre la puissance des pétroliers. Aux yeux du réalisateur, c’est un message à l’Occident: "J'essaye, en racontant mon histoire, de voir comment un peuple amérindien peut nous aider aujourd'hui. Il peut aider l'Occident, ils peuvent nous aider à repenser nos problèmes, que ce soit des problèmes physiques, psychologiques, ou simplement nos problèmes de conception du monde". Une vision du monde qui a bouleversé l’auteur jusqu’au fond de lui-même.

"Les Perruches du Soleil", c'est aux éditions First dans la collection "Témoins de l'extraordinaire". A noter que Jacques Dochamps dédicacera son livre ce samedi à la librairie "4 Couleurs" située rue Xhovémont, 98, à Theux, de 11h à 12h30.