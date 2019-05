Le Théâtre de Liège parrainé par l'industrie de l'armement: un sponsoring qui pose des questions éthiques

C'est une fameuse épine dans le pied du Théâtre de Liège. L'institution liégeoise présentait ce mercredi sa nouvelle programmation pour la saison 2019-2020. Et, en plein scandale sur les armes fabriquées en Wallonie vendues à l'Arabie Saoudite et qui sont utilisées contre les populations civiles au Yemen, nous avons constaté que le Théâtre de Liège était sponsorisé par l'industrie liégeoise de l'armement.

En feuilletant le dossier de presse, on constate en effet qu'au sein du club des entreprises partenaires du Théâtre de Liège -entreprises qui versent chacune 10.000 euros par an- figurent CMI et la FN, le Groupe Herstal, soit deux des sociétés épinglées par cette enquête internationale, l'une pour avoir fourni des tourelles de véhicules de combats, ces sortes de tanks, l'autre des fusils d'assaut.

Ces équipements ont été livrés à l’Arabie saoudite, couverts par des licences octroyées par la Région wallonne, mais ils n’étaient pas censés être utilisés en dehors du territoire saoudien.

Amnesty international réclame une commission d’enquête parlementaire. La Coordination Nationale pour la Paix et la Démocratie et la Ligue des Droits Humains ont décidé de déposer une plainte au pénal contre les entreprises qui ont exporté le matériel militaire à l'Arabie saoudite. On n'est donc pas ici dans l'illégalité, mais ces contrats et partenariats soulèvent tout de même certaines questions éthiques surtout pour un théâtre qui, dans sa programmation, a l'habitude de défendre des valeurs humanistes.

Pas question pour l'instant de supprimer quelque partenaire que ce soit

Directeur du Théâtre de Liège, Serge Rangoni assume ce partenariat , mais botte en touche: « Il y a différentes entreprises, bien sûr. Je pense que cette problématique doit aussi s'exprimer sur un plan politique puisqu'il y a des autorisations qui sont données, ou pas ». Pour Serge Rangoni, il n'est « pas question pour l'instant de supprimer quelque partenaire que ce soit ».

Une affaire qui n'est pas sans rappeler celle d'une autre institution culturelle liégeoise, l'Opéra Royal de Wallonie, sponsorisé par l’Industrie du tabac. Une publicité totalement illégale celle -là, et que l'ORW a dû supprimer face au scandale.