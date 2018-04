Le "télé-jalonnnement" des parkings liégeois, ça se précise...

Le télé-jalonnement, c'est le néologisme qui, dans le jargon des gestionnaires urbains, désigne l'information à distance sur les places libres pour garer sa voiture dans les centres des villes. Le groupe Decaux, pour décrocher le marché des abribus, s'est engager à installer ce genre de signalisation dynamique. Enfin! Ce genre de fléchage existe dans la plupart des métropoles, depuis près d'un quart de siècle parfois.

Le projet commence à se concrétiser, puisqu'un projet de convention est soumis au conseil communal, lundi prochain. Le groupe Decaux va placer huit panneaux aux entrées du territoire municipal, et trente-cinq panneaux dans le centre, de quoi guider les automobilistes vers plus de huit mille emplacements, dans seize établissements en sous-sol ou en étages. Les exploitants privés, partenaires de ce système, et qui sont demandeurs sur le principe, ont néamoins freiné des quatre fers au cours des négociations. C'est que, dans une premiere version du texte, c'est le libre accès aux données qui a été prévu comme mode de transmission des mesures d'occupation, en temps réel. Libres, pour toute utilisation ultérieure. Libres d'être transmises ou vendue à des tiers. Or, le groupe Decaux entretient des relations avec la filiale des parkings de la multinationale Vinci, qui aurait pu profiter de ces renseignements, et d'en tirer, un jour, un avantage commercial. Des clauses de confidentialité ont donc été âprement discutées...

La prudence est la mère des vertus: le texte envisage dès à présent le développement d'une éventuelle application mobile. Et comme chacun le sait désormais, ce type de dispositif permet de savoir qui va où, s'arrête où, quand et pendant combien de temps, et ç'est une collecte qui vaut de l'or....