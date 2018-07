Le système BE-Alert en test ce jeudi

Un test national du système BE-Alert est organisé ce jeudi. BE-Alert est un système qui permet aux autorités d'alerter la population en situation d’urgence. Plus de 110 villes et communes prendront part au test. Elles procèderont à un envoi réel de messages vers les personnes qui se sont inscrites à BE-Alert. Des messages de test, identifiés comme tels, et qui selon les cas, prendront des formes diverses.

A Liège, une des communes ayant souscrit au système BE-Alert, un SMS test sera envoyé dans le courant de la matinée. Marc Minet, le directeur de la sécurité civile de la Ville de Liège: "Ce qui va être attesté, c'est l'envoi d'un message d'alerte sur une zone déterminée à l'ensemble des usagers, des habitants, qui sont présents dans cette zone-là. Le message qui est envoyé est un message qui les prévient qu'il s'agit bien d'un test et qui les invite aussi par ailleurs à s'inscrire sur les listes BE-Alert. Il y a déjà de nombreuses personnes qui ont un intérêt à Liège, soit ils sont habitants, soit ils sont usagers, travailleurs, écoliers... Je crois qu'il y en a plus ou moins 18.000. Et l'idée, c'est de poursuivre cette campagne d'inscription".

Une campagne d'affichage incitant à s'inscrire sur BE-Alert sera d'ailleurs menée au festival Les Ardentes qui débute ce jeudi. Être inscrit permet de recevoir des messages plus spécifiques en cas d'alerte. Mais le système BE-Alert permet aussi, en cas de crise grave, d'envoyer un message à des personnes qui ne sont pas inscrites mais qui se trouvent dans la zone concernée.