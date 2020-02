Le Standard lance l'enquête publique pour son projet de nouveau stade

L’objectif est double : d’une part augmenter la capacité, pour accueillir trente-cinq mille spectateurs, et d’autre part rentabiliser l’infrastructure. Une esplanade est prévue, tout autour des tribunes, pour rejoindre les gradins, mais surtout, pour que les avant ou après rencontres ne se déroulent plus aux alentours du stade, sur la voie publique, mais dans une demi-douzaine d'"espaces d’accueil", graduellement de plus en plus luxueux selon le ticket d’entrée. Mais en plus des activités économiques vont animer les jours creux: une crèche, une plaine de jeux, un supermarché de mille mètres carré, un centre de remise en forme viennent compléter le projet, avec plusieurs immeubles nouveaux à construire parallèlement à la longueur du terrain. Des bureaux sont également prévus qui devraient être loués par la chambre de commerce et d’industrie.

L’enquête publique, lancée par la ville de Liège commence ce samedi, et dure jusqu’à la fin du mois de mars. Elle comporte un volet d’urbanisme, un volet d’environnement, mais également une intervention du service des implantations commerciales. Si le permis est accordé, la "livraison" est prévue pour dans trois ans.