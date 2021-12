Le Standard de Liège lance le premier Foot Etudes Elite féminin

Le Standard de Liège a annoncé ce 16 décembre le lancement de son projet Foot Etudes Elite cent pour cent féminin.

Le club liégeois sera ainsi le premier club en Belgique à organiser un programme spécifique à destination des jeunes filles à partir de 13 ans jusqu’à la sixième année secondaire, à l’instar de ce qui existe déjà depuis de nombreuses années pour les garçons.

Le Standard travaillera en collaboration avec quatre écoles partenaires, trois francophones et une néerlandophone : le Collège Ste Véronique, l’Athénée Air Pur Seraing, l’IPES Seraing et l’Athénée de Tongres.

Ce programme constitue une avancée majeure pour le football féminin. En effet, si la section féminine du Standard de Liège compte aujourd’hui huit équipes, dont une en première division, les joueuses ne pouvaient jusqu’à présent pas bénéficier des avantages liés à ce programme et ne pouvaient s’entraîner qu’en dehors des horaires scolaires, comme l’explique le Directeur général du Centre de formation du Standard Pierre Locht. " La nouveauté c’est que l’on va permettre à ces filles, à partir de la 3e année secondaire, d’obtenir un statut reconnu de Sportive Elite et ce statut va leur donner la possibilité d’être détachée de l’école durant certaines périodes de la semaine et de pouvoir ainsi intensifier leur formation sportive en parfaite coordination avec les écoles partenaires du club, donc elles auront un projet à la fois sportif et scolaire qui sera géré au Standard de Liège".

Cinq séances d’entraînement par semaine, un match le week-end, une scolarité adaptée, une éducation hors terrain liée aux aspects nutritionnels et hygiène de vie des sportifs de haut niveau, voilà en substance, ce que ce programme de Foot Etudes Elite propose et, s’il ne se veut pas un copié-collé de ce qui se fait déjà pour les garçons, il s’en inspire, comme Jonathan Christodouleas, coordinateur de ce programme l’assure. " On ne va pas se calquer sur ce qui se fait chez les garçons parce que le football masculin et le football féminin ont chacun leurs subtilités, leurs nuances et il faut les préserver mais on ne va pas diminuer la charge de travail des filles parce qu’elles sont des filles. Le travail et les sacrifices à fournir sont les mêmes".

Ce programme Foot Etudes Elite correspond à une demande et un engouement de plus en plus important pour le football pratiqué par des femmes et pour Pierre Locht, le Standard a un rôle important à jouer." Le Standard de Liège est le club qui remporte le plus de prix au niveau du foot féminin et si on veut que la Belgique se développe dans ce domaine-là, il faut pouvoir proposer à nos jeunes joueuses des formations plus poussées".

Propulser au niveau professionnel le plus grand nombre de joueuses formées au sein du Standard, c’est l’objectif premier de ce programme qui démarrera en septembre 2022.