Le spectre de la carrière Marnebel revient hanter les villages de la vallée du Geer

Les industries extractives inquiètent de nombreux habitants de Bassenge. Ils sont nombreux à se mobiliser contre la troisième phase d’extension de la carrière du Romont. Mais un autre projet les tracasse, une sorte de fantôme surgi du passé, la carrière Marnebel.

Ce gisement de tuffeau, une sorte d’argile calcaire ou de calcaire argileux, est exploité depuis le milieu du siècle dernier. Broyée et malaxée avec des gypses et des anhydrites, la pierre a longtemps servi de régulateur de prise pour le ciment produit dans le voisinage. Puis, dans les années nonante, des pollutions ont amené les autorités à restreindre les activités. Depuis, Marnebel vivote, sur base d’un ancien permis dont personne ne sait vraiment s’il est valide ou périmé.

Le propriétaire souhaite relancer son affaire. L’administration communale n’a pas encore été saisie d’une demande en bonne et due forme. Mais la bourgmestre de la localité est informée de contacts préalables. A l’entendre, il est hors de question d’autoriser à nouveau le passage de camions à travers les villages. Ce charroi provoque des nuisances dont les voisins se plaignent.