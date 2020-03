Le Spa Tribute Festival, annulé "pour cause d'épidémie", rembourse les tickets

En dépit des rumeurs de faillite, et d’évidentes difficultés relationnelles avec les autorités communales spadoises, la société luxembourgeoise organisatrice a décidé de rembourser les festivaliers qui ont déjà leurs tickets.

L’annulation, annoncée lors des premières mesures gouvernementales, et donc avant le confinement, est justifiée "en fonction des risques économiques" que la situation sanitaire fait courir au secteur événementiel : le mois de juin est encore loin. C’est du moins la version officielle.

Attention, les frais de réservation ne sont pas inclus. Et les formalités à remplir pour récupérer intégralement le prix d’achat sont à la fois très détaillées et très strictes. Il faut, par courriel, introduire une "demande de compensation" avec le numéro de la commande, la preuve de paiement, et les coordonnées bancaires. Et l’agence PLG prévient : les envois incomplets ou introduits en dehors d’un délai de trente jours seront irrecevables. Les autres seront traités dans un délai de quatre à six semaines.