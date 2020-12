Le ski cet hiver dans les Fagnes, ce n'est pas gagné, même si des mesures sont possibles

Le ski sera-t-il possible cet hiver sur le plateau fagnard ? La météo prévoit de possibles épisodes neigeux sur les sommets dans les prochains jours mais si les principales pistes sont déjà prêtes en termes de balisage, l’ouverture des bureaux de location reste incertaine.

Aucune décision n’a encore été prise au niveau fédéral ou wallon pour ce qui concerne les locations de ski. A la Maison du parc de Botrange par contre, ce sera la fermeture temporaire : " En ce qui concerne la Maison du Parc, il est certain que nous n’ouvrirons pas avant le 31 décembre. Les autres loueurs ont pris pour certains des dispositions de désinfection, de fléchage, de passage dans le local de distribution de ski de manière ordonnée, en respectant les mesures et les distances physiques qui s’imposent, donc ça, c’est prévu ", explique Jean-Michel Despontin, directeur adjoint de la Maison du Parc naturel Hautes-Fagnes – Eifel.

Le ski alpin aussi est sujet à l’incertitude mais pour Günther Elsen, le président du Ski Club d’Ovifat, des aménagements sont possibles pour limiter l’affluence : " On pourrait quand même trouer certaines solutions avec un quota de skieurs par mètre carré et des réservations électroniques. Nous n’avons pas les mêmes problèmes que dans les grosses stations alpines où ce sont des télésièges et de cabines. Ici, ce sont des tire-fesses. Il suffit de respecter la distanciation et le port du masque ", affirme-t-il.

La gestion des flux de promeneurs, 90 pc du public, et de skieurs reste une compétence de la police et de la division Nature et Forêt. Cette dernière annonce une surveillance accrue. Quant à la police, elle attend des directives en la matière mais dans la zone de Stavelot-Malmedy, la première analyse serait plutôt favorable au ski de fond, moyennant certaines conditions, mais beaucoup plus mitigée pour le ski alpin.

Quoi qu’il en soit, en cas d’ouverture, les responsables invitent les visiteurs à bien se répartir parmi la vingtaine de centres de ski de la région.