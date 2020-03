Coronavirus: le site restecheztoi.be créé pour soutenir le personnel soignant

Vous êtes nombreux à applaudir chaque soir à 20 heures le personnel soignant afin de le soutenir. Mais en zone rurale, avec une densité de population moindre, les applaudissements sont forcément moins bruyants.

Alors un site internet a été créé à l’initiative du Centre hospitalier régional de Verviers afin de permettre de poster des messages, des dessins ou des vidéos de soutien.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Ce site vient maintenant d’être étendu aux autres hôpitaux du pays et les messages y arrivent par centaines : "Merci à tous, courage", "Merci les infirmières de soigner nos amis qui sont malades, et courage à vous", "Tous les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Liège et tout le personnel vous apporte un soutien indéfectible et une affectueuse solidarité. Bon courage à tous", "Merci tatie Mimi et tes collègues".

Les messages postés sur le site restecheztoi.be sont visibles sur tous les écrans dans l’hôpital. Avec un objectif précis : "L’objectif c’est de donner la possibilité à tous les membres du personnel présents dans l’hôpital ou en dehors de pouvoir prendre connaissance des nombreuses marques de soutien qui nous parviennent. C’est ce qui fait que l’ensemble du personnel peut y trouver un moment un sérieux coup de pouce", précise Nicolas Vivier, responsable communication du CHRV.

Pour le personnel soignant, c’est un véritable soutien. Ce dont témoigne l’infirmière Claire Crosset : "Franchement, ça permet d’avoir un élan pour venir accomplir notre travail. Là, pour le moment, il y a des angoisses, il y a des peurs, et donc se mettre au volant de sa voiture le matin pour venir travailler n’est pas toujours évident. Donc en voyant des dessins d’enfants, des photos, des vidéos, voire des choses humoristiques, on sent qu’on ne vient pas pour rien".

Les messages se veulent très positifs et émanent de tous horizons.