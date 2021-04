Le Service des Plantations à pied d'œuvre pour embellir les espaces publics

Les parcs publics commencent à fleurir, même si toutes les fleurs ne sont pas encore plantées. A Liège, dans le parc de la Boverie, des milliers de tulipes fleurissent déjà les parterres. C’est le fruit du travail des ouvriers du Service des Plantations. Du personnel communal qui effectue un travail parfois ingrat.

Dans le parc de la Boverie, ils sont une dizaine d’ouvriers à effectuer toutes les tâches préparatoires aux plantations qui interviendront en mai : " On est dans les travaux de binage, de tontes, de nettoyage de tous les massifs, et à partir du 17 mai, nous allons commencer à planter les annuelles. Il y en aura 68.000. On plantera pendant 15 jours à trois semaines pour mettre toutes ces annuelles ", explique Marie-Hélène Théâtre, responsable du service.