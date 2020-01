Le secteur touristique des cantons de l’Est satisfait des vacances de fin d’année

Les acteurs touristiques des cantons de l’Est sont satisfaits de la période de vacances de fin d’année, selon un sondage publié vendredi par l’agence locale du secteur. Les commémorations liées aux 75 ans de la Bataille des Ardennes semblent avoir eu une influence positive sur la fréquentation.

La grande majorité (82%) des acteurs ayant répondu à l’enquête de l’office du tourisme a constaté un statu quo. Onze pour cent se félicitent quant à eux d’un meilleur taux d’occupation que l’an dernier à la même époque. "Les priorités des visiteurs, en période de Noël, sont de bien manger, de trouver des activités variées et de passer des moments en famille", indique Richard Vervaet du village de vacances "Le Val d’Arimont", près de Malmedy. Du côté de la location d’appartements et maisons de vacances, le taux de remplissage avoisine les 75%, indique l’agence du tourisme. Les visiteurs étant principalement à la recherche de calme et d’activités de détente, les équipements wellness, nombreux dans la région, constituent un critère important, souligne encore l’agence. Les campings et auberges de jeunesse sont eux traditionnellement moins prisés en cette période. Au niveau des activités, les visites de nuit de la ville d’Eupen ont remporté un franc succès.