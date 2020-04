Le secteur équestre très fragilisé financièrement par le confinement

Parmi les secteurs durement touchés par le confinement lié à la crise du coronavirus, il y a celui des clubs équestres. Car si les rentrées financières y ont été très fortement réduites, les frais sont eux restés les mêmes. Or ce secteur est très important en Belgique. Son impact économique annuel est estimé à plus d’un milliard d’euros. Il représente notamment 6600 équivalents temps plein. Et clairement, de nombreux centres équestres, dont certains sont sous statut d’asbl, sont menacés de disparaître. Les appels à l’aide s’y multiple et une certaine solidarité s’organise.

En Belgique, il y a un cheval pour 27 habitants. Près de 36.000 adhérents à la fédération royale belge des Sports équestres. Et le secteur souffre en ce moment. Le club équestre " L’or vert " à Stavelot est une asbl comptant 13 chevaux et sa responsable Natacha Detrixhe est aujourd’hui très inquiète : " Les chevaux ont toujours besoin de soins. Les cavaliers étant absents, c’est nous qui prenons le relais mais ce sont surtout les répercussions au niveau des rentrées financières qui sont inquiétantes parce que le foin, le grain, le vétérinaire, ce sont des soins toujours à assurer. Avec la période des congés de Pâques qui a été perdue, c’est plus ou moins 2000 euros que nous perdons ", explique-t-elle.